Прямой эфир

Названа стоимость «УАЗ Пикапа» с автоматической коробкой передач

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ульяновский автомобильный завод опубликовал прайс-лист на модель «УАЗ Пикап» с автоматической коробкой передач. Об этом 1 апреля сообщает Autonews.

«Автоматы» наизготовку: чем закончится бой настоящих внедорожников
Как едут УАЗ «Патриот» с «автоматом» и новый Suzuki Jimny в городе и за его пределами

Автомобиль получил автоматическую шестиступенчатую трансмиссию 6L50 Punch Powerglide французского производства, которая была разработана совместно с концерном General Motors. Пикап также оснастили 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с.

Машина будет предлагаться в трех комплектациях: «Оптимум», «Премиум» и «Статус».

В базовую версию «Оптимум» входят передние подушки безопасности, внешние зеркала с подогревом, электростеклоподъемники, 16-дюймовые стальные диски и кондиционер. Стоимость автомобиля в такой комплектации составляет 1 181 000 рублей.

Пикап «Премиум» с системой динамической стабилизации, климат-контролем, подогревом всех сидений, а также мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным дисплеем обойдется в 1 333 000 рублей.

Топовая комплектация «Статус», в которую входит камера заднего вида и кожаный салон стоит 1 420 000 рублей.

24 марта сообщалось, что на российском рынке начались продажи внедорожника «УАЗ Патриот» в специальной версии Antarctic Edition.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появились изображения нового Nissan X-Trail
Mazda отзовет проданный в России более 20 лет назад автомобиль
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020