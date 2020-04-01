Названа стоимость «УАЗ Пикапа» с автоматической коробкой передач

Ульяновский автомобильный завод опубликовал прайс-лист на модель «УАЗ Пикап» с автоматической коробкой передач. Об этом 1 апреля сообщает Autonews.

Автомобиль получил автоматическую шестиступенчатую трансмиссию 6L50 Punch Powerglide французского производства, которая была разработана совместно с концерном General Motors. Пикап также оснастили 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с.

Машина будет предлагаться в трех комплектациях: «Оптимум», «Премиум» и «Статус».

В базовую версию «Оптимум» входят передние подушки безопасности, внешние зеркала с подогревом, электростеклоподъемники, 16-дюймовые стальные диски и кондиционер. Стоимость автомобиля в такой комплектации составляет 1 181 000 рублей.

Пикап «Премиум» с системой динамической стабилизации, климат-контролем, подогревом всех сидений, а также мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным дисплеем обойдется в 1 333 000 рублей.

Топовая комплектация «Статус», в которую входит камера заднего вида и кожаный салон стоит 1 420 000 рублей.

24 марта сообщалось, что на российском рынке начались продажи внедорожника «УАЗ Патриот» в специальной версии Antarctic Edition.