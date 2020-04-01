Парад тюльпанов в ботсаду Севастополя проведут в виртуальном режиме

В Никитском ботаническом саду Севастополя Парад тюльпанов – 2020 проведут в онлайн-режиме. Само учреждение закрыто для посетителей из-за ситуации с коронавирусом.

По словам директора сада Юрия Плугатаря, руководство не может допустить, чтобы парад остался без зрителей. Пусть и виртуально, но его можно увидеть в публикациях в соцсетях, на информационных каналах и в теленовостях.

Онлайн-издание «Новый Севастополь» уточняет, что в этом году в саду в открытый грунт высадили 100 тыс. цветков 200 сортов. Впервые на экспозиционном участке представлены 130 голландских сортов-интродуцентов. Это, в частности, экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной окраской.

Кроме того, на выставке впервые покажут сорта тюльпанов класса Rembrandt. Он был назван в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна.