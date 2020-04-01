Прямой эфир

Парад тюльпанов в ботсаду Севастополя проведут в виртуальном режиме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Никитском ботаническом саду Севастополя Парад тюльпанов – 2020 проведут в онлайн-режиме. Само учреждение закрыто для посетителей из-за ситуации с коронавирусом.

По словам директора сада Юрия Плугатаря, руководство не может допустить, чтобы парад остался без зрителей. Пусть и виртуально, но его можно увидеть в публикациях в соцсетях, на информационных каналах и в теленовостях.

Онлайн-издание «Новый Севастополь» уточняет, что в этом году в саду в открытый грунт высадили 100 тыс. цветков 200 сортов. Впервые на экспозиционном участке представлены 130 голландских сортов-интродуцентов. Это, в частности, экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной окраской.

Кроме того, на выставке впервые покажут сорта тюльпанов класса Rembrandt. Он был назван в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума приняла закон об особом порядке закупок в Крыму и Севастополе
Первые тюльпаны расцвели в «Аптекарском огороде» в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020