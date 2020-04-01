Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в подъезде в Магадане

В Магадане в подъезде пятиэтажки обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. По факту произошедшего СУ СК России по Магаданской области проводит проверку.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе ведомства, тело обнаружили днем 1 апреля на лестничном пролете между четвертым и пятым этажами дома на Пролетарской улице. По предварительным данным, это мужчина 1967 года рождения. У него на теле присутствует огнестрельное ранение в области грудной клетки.

Назначена судебная экспертиза, проводятся другие проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и двоих ее детей в Республике Марий Эл. Тела 31-летней женщины, ее 14-летнего сына и 11-летней дочери обнаружила их родственница.