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Парковки в Калуге сделали бесплатными до 10 мая

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На территории Калуги до 10 мая разрешили парковаться бесплатно. Постановление подписал временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

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В документе объясняется, что подобные меры необходимы для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей и размещения их транспортных средств на период изоляции в домашних условиях.

Как уточняет газета «Весть», инициатива отменить плату за парковки была озвучена в понедельник, 30 марта, в качестве поддержки жителей Калуги в условиях распространения коронавируса.

19 марта сообщалось об открытии в Калуге штаба по борьбе с коронавирусом. Его возглавил губернатор Владислав Шапша. Штаб, в частности, занимается координацией работы волонтерских групп по поддержке пожилых и маломобильных людей.

Международное статистическое бюро Worldometer информирует, что на 1 апреля в мире новым типом коронавируса заражены более 884 тыс. человек. Скончались порядка 44 тыс. инфицированных.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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