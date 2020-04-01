В Москве созданы два консультирующих по коронавирусу федеральных центра

В Москве развернуты два федеральных центра, которые проводят консультации по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 апреля на сайте Минздрава России.

«По Москве сегодня проводится большая работа по перепрофилированию учреждений. Привлечены все учреждения здравоохранения: и федеральные учреждения Министерства здравоохранения и других ведомств, и частные учреждения. Речь идет о более чем 5,5 тыс. коек, которые либо уже перепрофилированы, либо находятся в высокой степени готовности», — рассказал замминистра здравоохранения Владимир Уйба.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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