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Энергетики оборудуют ЛЭП для мемориального комплекса на горе Митридат

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В Керчи началась прокладка линии электропередачи для освещения территорий мемориального комплекса «Вечный огонь» и обелиска Славы, расположенных на горе Митридат. Работы проводят сотрудники Керченского РЭС ГУП РК «Крымэнерго».

В пресс-службе предприятия, на которую ссылается ИА «Крым-информ», пообещали провести работы так, чтобы не повредить зеленые насаждения аллеи Славы и не затронуть территорию музея-заповедника.

Там также отметили, что предприятие регулярно участвует в мероприятиях по приведению в порядок памятных знаков, мест воинских захоронений и других территорий, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Доступ к обелиску на горе Митридат был закрыт в марте 2019 года из-за его аварийного состояния. Реконструкцию мемориального комплекса должны завершить к Дню Победы.

Осенью 2019 года сообщалось, что Крым потратит более 10 млн рублей на реставрацию обелиска Славы на горе Митридат. Он является объектом культурного наследия.

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