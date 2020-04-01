Три лесных пожара действуют на территории Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается тушение трех природных пожаров. Очаги возникли в Солнечном районе и районе имени Полины Осипенко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края со ссылкой на данные управления лесами.

«Два пожара в Солнечном районе произошли в 5 км от поселка Березовый и в 6 км от поселка Эворон. Еще один пожар обнаружили в черте поселка Березовый в районе имени Полины Осипенко. В отсутствие гроз можно однозначно сказать, что лес подожгли местные жители. Эта угроза сейчас самая актуальная», — цитирует начальника отдела охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами Сергея Бутина ИА AmurMedia.

По данным управления лесами, пожароопасный сезон уже действует на территории Амгуньского, Горинского, Солнечного, Эворонского, Оборского, Мухенского, Сукпайского и Хорского лесничеств.

С начала пожароопасного сезона в 2020 году зафиксировано 26 природных пожаров. Их общая площадь составила 13 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было отмечено 72 возгорания.

27 марта сообщалось, что в Хабаровском крае в 2020 году могут произойти сильные лесные пожары. По данным статистики, возгорания катастрофических масштабов фиксируют в регионе каждые 22 года. Пожароопасный сезон в Хабаровском крае наступил раньше обычного срока.

В тот же день стало известно, что на охрану, защиту и воспроизводство лесов российским регионам не хватает почти 22,8 млрд рублей. Как рассказали «Известиям» в Рослесхозе, дефицит финансирования составляет 41% при условии, что на 2020 год уже выделено 32,9 млрд.