Шесть центров сельхозкооперации создали в Хабаровском крае в 2019 году

В Хабаровском крае продолжается развитие системы потребительской сельскохозяйственной кооперации. Подобная форма работы позволила создать сеть сбора, переработки и реализации сельхозпродукции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности рассказали, что в 2019 году было создано шесть центров сельскохозяйственной кооперации. Они должны обеспечить рост объема сельскохозяйственной и животноводческой продукции, пишет ИА AmurMedia.

В прошлом году кооперативам были направлены 25,2 млн рублей поддержки. Кроме грантов, им предоставляют субсидии на развитие и создание. Такую поддержку на общую сумму 4,5 млн рублей получили четыре предприятия.

По данным пресс-службы губернатора и края, на территории 13 районов региона действует 41 кооператив. В систему кооперации вовлечено более 250 сельхозтоваропроизводителей.

31 марта сообщалось, что в Липецкой области сотрудники отдела микробиологических исследований проверили семена рапса, гороха, свеклы, подсолнечника и кукурузы на содержание ГМО. Также были исследованы корма для животных, зерно пшеницы, ячменя, ржи, сои и подсолнечника.