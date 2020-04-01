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На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Serhii Hudak
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Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.

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Так, будет запрещено находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, передвигаться по улицам в группах более двух человек, кроме экстренных случаев.

Лицам младше 16 лет находиться в общественных местах без сопровождения совершеннолетних граждан воспрещается.

Посещение спортивных и детских площадок, парков, скверов и прочих зон отдыха временно запрещено, кроме выгула домашних животных. Проводить массовые мероприятия с участием более 10 человек нельзя.

Глава минздрава Максим Степанов также предложил ввести «домашнюю изоляцию, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет».

Нововведения еще дорабатываются, ограничения будут действовать до 24 апреля.

По данным Worldometer на 1 апреля, на Украине коронавирусной инфекцией заразились 669 человек, в том числе 24 — за последние сутки, скончались 17 пациентов.

Всего в мире подтверждено свыше 877 тыс. случаев заболевания, скончались 43 тыс. человек

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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