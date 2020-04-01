Источник опроверг планы властей вернуть россиян на родину силами МО и МЧС

Силы и средства Минобороны, МЧС пока не планируется привлекать для возвращения россиян в условиях ограниченного авиасообщения на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российским авиавластям, в среду, 1 апреля.

«Пока такой необходимости нет, российские авиакомпании справляются в полном объеме», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, нужно ли привлекать силы этих ведомств для вывоза граждан России из-за границы.

Ранее, 24 марта, стало известно, что власти России по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручили Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС и управления делами президента для вывоза россиян из иностранных государств. Решения штаба были опубликованы в тот же день на сайте кабмина.

Также оперштаб поручил Минтрансу и Роспотребнадзору изучить возможность размещения граждан, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19, в объектах недалеко от аэропортов.

В начале февраля пять самолетов военно-космических сил России привлекли к эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса. Тогда вывезли 144 граждан и доставили их в медицинский центр под Тюменью, поместив на двухнедельный карантин.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на 30 марта, с 20 по 30 марта в Россию вернулись более 155 тыс. граждан. Однако с 31 марта агентство ввело ограничение на возвращение россиян из-за границы. В Москву граждане могут вернуться только в аэропорт Шереметьево в общем количестве не более 500 человек. В аэропорты в других российских субъектах — не более 200 человек в сутки.

В МИД России заявили, что многие россияне не могут вернуться на родину, потому что не способны оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний на фоне роста курса валюты.

С 20 по 27 марта в Россию вернулись более 130 тыс. человек, отмечает «РИА Новости». По данным АТОР на 25 марта, за границей оставались около 45 тыс. организованных путешественников из России, их должны были вернуть на родину до 31 марта. Ранее домой уже вернулись туристы из Марокко, ОАЭ и Черногории и часть россиян из Индии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным международного статистического бюро Worldometer на 31 марта, в 203 странах мира инфекцией заразились более 882 тыс. человек, погибли свыше 44 тыс. пациентов, а вылечились не менее 185 тыс. заболевших.

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