Руководство тамбовского кожевенного завода заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей тамбовского кожевенного завода ООО «Производственная фирма «Раском». Дело расследуется по фактам мошенничества.

Следствие считает, что топ-менеджмент предприятия после признания его банкротом в ноябре 2018 года не прекратил производство и ввел сотрудников в заблуждение по поводу дальнейшей выплаты зарплат. Прибыль направлялась в аффилированные организации, при этом труд работников не оплачивался.

150 человек не получали зарплату с ноября 2018 года по апрель 2019 года. Размер задолженности превысил 5 млн рублей.

Как пишет ИА «Абирег» со ссылкой на документы арбитражного суда Тамбовской области, процедура наблюдения на «Раскоме» вводилась дважды. Завод признали банкротом в ноябре 2018 года. По данным местных СМИ, производство на предприятии остановили весной 2019 года.

В конце января 2020 года имущественный комплекс «Раском» был выставлен на торги. Он включает здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование и материалы. Начальная цена составляет 256,3 млн рублей.