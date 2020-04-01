В Сети появились изображения нового Nissan X-Trail

В базе бразильского бюро промышленной собственности появились патентные изображения нового кроссовера Nissan. Об этом 1 апреля пишет Autonews.

Предполагается, что японская компания зарегистрировала внешность модели X-Trail следующего поколения. Дебют серийного автомобиля должен состояться в середине 2020 года.

По предварительным данным, базовым агрегатом для нового кроссовера Nissan X-Trail станет 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с. Кроме того, на некоторых рынках модель предложат с дизельными моторами и гибридными силовыми установками.

5 декабря сообщалось, что поставки лимитированного спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020 года.