Десять палов травы потушили в Амурской области за сутки

В Амурской области за прошедшие сутки пожарные 10 раз выезжали на тушение палов. Общая площадь возгораний составила 63,5 га.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, палы зарегистрировали в Магдагачинском, Благовещенском и Константиновском районах, а также в Благовещенске. Все они ликвидированы, отмечает Амурская Служба Новостей.

В тушении приняли участие 39 человек личного состава и 13 единиц техники.

С начала этого года на территории региона произошло 84 пала.

Ранее «Известия» писали о том, что в России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. До этого о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе. Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров.