Прямой эфир

Десять палов травы потушили в Амурской области за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области за прошедшие сутки пожарные 10 раз выезжали на тушение палов. Общая площадь возгораний составила 63,5 га.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, палы зарегистрировали в Магдагачинском, Благовещенском и Константиновском районах, а также в Благовещенске. Все они ликвидированы, отмечает Амурская Служба Новостей.

В тушении приняли участие 39 человек личного состава и 13 единиц техники.

С начала этого года на территории региона произошло 84 пала.

Ранее «Известия» писали о том, что в России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. До этого о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе. Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Красноярском крае начали гореть леса
В Хабаровском крае готовятся к сильным лесным пожарам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020