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Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 8,2 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Число инфицированных новым коронавирусом выросло в Португалии за минувшие сутки на 808 и достигло 8251. Об этом в среду, 1 апреля, сообщается на сайте газеты A Bola.

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Согласно эпидемиологическому бюллетеню, выпущенному Главным управлением здравоохранения страны, среди 726 госпитализированных число пациентов интенсивной терапии растет. Если вчера их было 188, то сегодня уже 230.

За сутки число погибших от инфекции возросло со 160 до 187. Выздоровели 43 человека. Еще 4957 человек ждут результатов анализа. Более 20 тыс. человек находятся под наблюдением медиков.

В конце марта стало известно о смерти от коронавируса подростка из португальского города Овари. 14-летний школьник страдал от псориаза, однако у него не было серьезных проблем со здоровьем.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 876 тыс. случаев заболевания, умерли более 43,5 тыс. человек, вылечились — 184 тыс.

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