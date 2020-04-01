Дело возбудили по факту убийства семьи из трех человек в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, мужчины и ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии, 30 марта 2020 года родственница семьи пришла в квартиру в доме на улице Щорса. В ней она обнаружила тела 47-летней хозяйки, ее девятилетней дочери и ее 77-летнего отца с ножевыми ранениями, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

Следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на розыск подозреваемого. Идет поиск очевидцев.

В марте в Якутии возбудили уголовное дело по факту убийства семьи. В одном из домов обнаружили тела четырех человек. Среди убитых двое детей, подозреваемого задержали.