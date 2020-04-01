Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура РФ обнаружила в соцсетях и интернет-СМИ новые фейки о коронавирусе. Ведомство потребовало ограничить доступ к этим материалам.

Всего было обнаружено четыре материала, один из которых продублирован в двух разных соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В них рассказывается о межнациональных столкновениях из-за корнавируса в Пермском крае, факт которых не подтверждается материалами регионального управления МВД; ограничениях передвижения для жителей Красноярского края (информация об этом не подтверждается администрацией региона); а также о том, что пандемия в Москве используется для «узурпации власти заинтересованными «олигархическими структурами».

«Таким образом, на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — отметили в Генпрокуратуре. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса материалов на другие интернет-ресурсы ограничить доступ и к ним.

Ранее 1 апреля стало известно, что жителя Магнитогорска (Челябинская область) оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию в соцсетях фейка о невозможности покинуть город из-за коронавируса. Днем ранее за публикацию фейка о больных коронавирусом оштрафовали жителя Бугульмы (Татарстан).

31 марта Госдума проголосовала за ужесточение административной и уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. В КоАПе штрафы увеличены с 1,5 млн рублей до 10 млн рублей.

Кроме того, теперь предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет в случае тяжких последствий или даже смерти человека после появления ложной информации. Закон уже одобрил Совет Федерации.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным оперштаба на 1 апреля, общее число заболевших в России возросло до 2777, пациенты зарегистрированы в 75 регионах.

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