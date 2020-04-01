Жителей Челябинской области предупредили о похолодании

В Челябинской области синоптики прогнозируют похолодание и снегопады. В регионе возможна гололедица.

По данным прогнозов, погода испортится 2 и 3 апреля. Дождь постепенно перейдет в снегопад. Температура воздуха опустится ниже 0 градусов, сообщает ИА «Ура.ру».

Из-за изменения погоды может образоваться гололедица, также не исключено налипание мокрого снега на провода. Ветер усилится до 18 м/с. Всё это приведет к осложнению ситуации на дорогах.

Синоптики уточняют, что в выходные также прогнозируются осадки с температурными «качелями». Температура воздуха будет колебаться от –5 до +11 градусов.