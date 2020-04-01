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Число травяных пожаров резко сократилось в Липецкой области

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За сутки в Липецкой области зафиксировано 24 травяных пожара. МЧС сообщает о резком сокращении числа возгораний.

По данным ведомства, сутками ранее было выявлено 138 пожаров. Возгорания происходили практически во всех районах области, только в Липецке произошло 11 пожаров. Об этом сообщает GOROD48. Общая площадь горения составила 127 га.

За последние сутки пожарные выезжали на тушение горящей травы 24 раза. В МЧС объяснили сокращение числа возгораний похолоданием, а также проведением профилактических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области начали проводить контролируемые палы травы для создания противопожарных полос. Сухую растительность сжигают возле автомобильных и железных дорог.

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