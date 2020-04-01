Mazda отзовет проданный в России более 20 лет назад автомобиль

Японская компания Mazda отзовет в России для ремонта один автомобиль Xedos-9, проданный 22 декабря 1999 года.

Как сообщает 1 апреля пресс-служба «Росстандарта», поводом для отзыва стала возможная неисправность газогенератора подушки безопасности водителя. При аварии есть вероятность, что подушка может некорректно сработать.

Отмечается, что владелец автомобиля Mazda Xedos-9 будет проинформирован о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

19 февраля стало известно, что Mazda отзовет с российского рынка почти 800 автомобилей из-за проблем с двигателями.