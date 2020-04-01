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Песков рассказал об удаленном формате работы Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил в среду, 1 апреля, на вопрос, продолжает ли Владимир Путин здороваться за руку при личных встречах или изменил манеру приветствия.

«Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают», — цитирует представителя Кремля RT.

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Он добавил, что в нынешней ситуации президент предпочитает работать дистанционно с использованием современных средств связи.

«Все видят, что президент работает удаленно, все видели, как президент удаленно участвует в саммите «двадцатки». Сейчас в эти дни удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — передает слова пресс-секретаря RNS.

Накануне Песков рассказал, что Путин регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию, и с главой государства всё в порядке. Об этом он сообщил после сообщений о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым президент встретился 24 марта, заразился коронавирусом.

Сам медик сообщил, что у него удовлетворительное состояние и что он самоизолировался у себя в кабинете, откуда будет руководить процессом управления больницей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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