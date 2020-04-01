Футболисты московского «Спартака» согласились на понижение зарплаты

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплаты в связи с приостановкой сезона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба 1 апреля.

«Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше. Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации», — говорится в сообщении.

17 марта общее собрание клубов РПЛ утвердило паузу в чемпионате до 10 апреля, пишет «Газета.ру». До этой даты по рекомендации Министерства спорта остановлены все турниры под эгидой Российского футбольного союза, а также плей-офф Континентальной хоккейной лиги, баскетбольная Единая лига ВТБ и чемпионаты России по волейболу. Причина — меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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