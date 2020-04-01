Песков отметил возможность эффективного диалога Москвы и Эр-Рияда

Российская сторона традиционно приветствует совместный диалог и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Эр-Рияд возобновят переговоры при его содействии.

«Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то они на достаточно высоком уровне. Безусловно, у нас могут быть определенные разногласия, но в целом наши двусторонние отношения с Саудовской Аравией позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог», — отметил представитель Кремля. По его словам, в настоящее время диалога России и Саудовской Аравии нет.

В ближайшей повестке дня президента России нет звонка монархам этой страны, добавил пресс-секретарь Путина. Но при необходимости телефонные звонки «очень оперативно согласовываются», добавил он.

По словам Пескова, глава Минэнерго РФ Александр Новак доложил российскому лидеру об итогах консультаций, проведенных с его американским коллегой Дэном Бруйеттом.

Ранее Трамп заявил, что может присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть, если возникнет такая необходимость.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. 30 марта стало известно, что планы королевства по наращиванию с 1 апреля добычи нефти остаются в силе.