Прямой эфир

Песков отметил возможность эффективного диалога Москвы и Эр-Рияда

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сторона традиционно приветствует совместный диалог и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Эр-Рияд возобновят переговоры при его содействии.

НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти
С 1 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи прекращает свое существование

«Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то они на достаточно высоком уровне. Безусловно, у нас могут быть определенные разногласия, но в целом наши двусторонние отношения с Саудовской Аравией позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог», — отметил представитель Кремля. По его словам, в настоящее время диалога России и Саудовской Аравии нет.

В ближайшей повестке дня президента России нет звонка монархам этой страны, добавил пресс-секретарь Путина. Но при необходимости телефонные звонки «очень оперативно согласовываются», добавил он.

По словам Пескова, глава Минэнерго РФ Александр Новак доложил российскому лидеру об итогах консультаций, проведенных с его американским коллегой Дэном Бруйеттом.

Ранее Трамп заявил, что может присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть, если возникнет такая необходимость.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

После этого Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. 30 марта стало известно, что планы королевства по наращиванию с 1 апреля добычи нефти остаются в силе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал условия своего участия в переговорах по ценам на нефть
Нефть марки Brent упала в цене почти в три раза с начала года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020