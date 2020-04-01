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Южная Осетия ограничила пропуск граждан на границе с Россией

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Правительство Южной Осетии приняло решение временно ограничить пересечение границы с Россией гражданами из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства республики в среду, 1 апреля.

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«Временно ограничить пересечение Российско-югоосетинской государственной границы через многосторонний пункт пропуска «Рук» с 00 часов 00 минут 2 апреля 2020 года до принятия иного решения Правительством Республики Южная Осетия», — сказано в сообщении.

Данное ограничение не касается граждан республики, которые возвращаются в Южную Осетию, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, работников госорганов и военнослужащих, которые выезжают в служебные командировки, дипломатов, а также тех, кто был отправлен в медучреждения России для оказания «высокотехнологичной медицинской помощи».

Также на сайте правительства отмечается, что по состоянию на 31 марта в республике на самоизоляции из-за инфекции находятся 180 человек.

В феврале Южная Осетия закрыла все пункты пропуска на границе с Грузией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперативного штаба, за последние сутки увеличилось на 440, достигнув к 1 апреля 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек, умерли 24.

коронавирус

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