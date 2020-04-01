Татарстан присоединится к акции в поддержку людей с аутизмом

В Международный день распространения информации об аутизме, 2 апреля, в Татарстане состоится акция «Зажги синим». По информации организаторов, достопримечательности, памятники архитектуры и городские здания будут подсвечивать синим цветом, который является символом этого расстройства. Принять участие в акции «Зажги синим» можно и любым другим способом: подсветить окна гирляндами или синей лампой, одеться в синее и рассказать близким об аутизме. Также можно сфотографироваться в синем и выложить фото в социальных сетях с хештегами #зажгисиним и #2апреля.

Расстройства аутистического спектра встречаются почти у 1% населения планеты. Вопреки распространенному мифу, люди с аутизмом не стремятся жить в собственном мире. Наоборот, многие очень заинтересованы в общении с другими. Начиная с 2007 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 2 апреля объявлен Международным днем распространения информации об аутизме. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее специалисты Школы медицины Калифорнийского университета Сан-Диего запустили эксперимент по диагностике расстройств аутистического спектра сразу после рождения ребенка по анализу крови. Результаты будут готовы к лету 2021 года. Симптомы аутизма можно заметить лишь спустя несколько лет, а такое тестирование позволит как можно раньше принять меры по нивелированию возможной симптоматики.