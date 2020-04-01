Жителя Ямала осудили за смерть мужчины при случайном выстреле

На Ямале 30-летнего местного жителя осудили за причинение смерти по неосторожности. Он случайно выстрелил из ружья и попал дробью в 45-летнего мужчину.

Трагедия произошла летом 2019 года. По данным следствия, двое сотрудников выехали на базу, которая располагается в 25 км от поселка Сабетта. По пути вездеход провалился в ручей, и мужчины обратились за помощью к местному жителю.

Работники передали информацию о происшествии на базу и остались у места происшествия. Местный житель зашел в свой чум, чтобы взять ружье и отогнать собак. Подсудимый зацепился курком за пенопласт, и ружье выстрелило через стену. Дробь попала в грудь 45-летнему мужчине. От полученных ранений он скончался по пути в больницу, сообщает megatyumen.ru.

Следователи уточнили, что ружье хранилось заряженным, что является нарушением. Местный житель признал свою вину и способствовал следствию в раскрытии преступления. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.