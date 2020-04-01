Прямой эфир

Жителя Ямала осудили за смерть мужчины при случайном выстреле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Ямале 30-летнего местного жителя осудили за причинение смерти по неосторожности. Он случайно выстрелил из ружья и попал дробью в 45-летнего мужчину.

Трагедия произошла летом 2019 года. По данным следствия, двое сотрудников выехали на базу, которая располагается в 25 км от поселка Сабетта. По пути вездеход провалился в ручей, и мужчины обратились за помощью к местному жителю.

Работники передали информацию о происшествии на базу и остались у места происшествия. Местный житель зашел в свой чум, чтобы взять ружье и отогнать собак. Подсудимый зацепился курком за пенопласт, и ружье выстрелило через стену. Дробь попала в грудь 45-летнему мужчине. От полученных ранений он скончался по пути в больницу, сообщает megatyumen.ru.

Следователи уточнили, что ружье хранилось заряженным, что является нарушением. Местный житель признал свою вину и способствовал следствию в раскрытии преступления. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета
Родственники застреленного в Петербурге школьника рассказали о нем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020