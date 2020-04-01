Госдума приняла закон об особом порядке закупок в Крыму и Севастополе

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, устанавливающий на территории Крыма и Севастополя особый порядок закупок. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев.

После вступления закона в силу власти Крыма и Севастополя получат право в особом порядке выбирать подрядчика для целого ряда инфраструктурных проектов.

«Законопроект будет действовать до 31 декабря 2022 года, и, как я предполагаю, он позволит оперативно принимать наиболее эффективные решения, исходя из интересов федерального бюджета, инфраструктурного строительства, работ по сохранению культурного наследия, текущего ремонта и благоустройства. Считаю, что очень важно сохранить тот масштаб позитивных преобразований, который мы все видим за последние годы», — цитирует Гутенева «Крыминформ».

Кроме того, закон облегчит строительство крупных объектов, которые финансируются через федеральную целевую программу развития полуострова.

Все расчеты по контракту, заключенному в особом порядке, подлежат казначейскому сопровождению, чтобы обеспечить прозрачное расходование бюджетных средств.

В феврале президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные деньги на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.

В начале января Путин призвал улучшать качество жизни в Крыму. Российский лидер отметил, что порядок надо навести в том числе и с использованием ресурсов нацпроектов.