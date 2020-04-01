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Регионам позволят самим определить сроки проведения ОГЭ на фоне COVID-19

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции российские регионы смогут самостоятельно определить сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ).

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Об этом в ходе онлайн-марафона «Домашний час» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в среду, 1 апреля.

«Если ситуация усугубится, будет вообще плохая, то единственная форма, связанная с девятыми классами, — это регион сам определит расписание: раньше или позже они проведут», — заявил Музаев.

Однако прием документов на поступление в колледжи, скорее всего, будет единым для всех и начнется ближе к осени, отметил чиновник.

27 марта Министерство просвещения РФ приняло решение о переносе сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 25 мая на 8 июня, ОГЭ — на 9 июня.

31 марта Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах. Глава ведомства отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на 2–4 недели, так как сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) были перенесены ранее.

С 23 марта российские школы в рамках экстренных мер по борьбе с коронавирусом ушли на каникулы, студенты переведены на дистанционный режим обучения. При этом в Минпросвещения допустили возможность продлить школьникам каникулы после 6 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.кв

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув к 1 апреля 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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