Дело возбудили после сдачи дома для сирот с нарушениями под Ульяновском

В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, который был построен с нарушениями. В здании должны были поместиться сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

По данным правоохранительных органов, дом на улице Автомобилистов в селе Большое Нагаткино не соответствовал проектной документации. При этом власти муниципалитета не стали требовать, чтобы застройщик устранил нарушения. Дом был принят в эксплуатацию, сообщает 1ul.ru.

Следователи считают, что таким образом были нарушены права граждан, которые нуждаются в особой защите государства. По факту ввода дома в эксплуатацию возбуждено уголовное дело.