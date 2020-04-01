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Дело возбудили после сдачи дома для сирот с нарушениями под Ульяновском

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В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, который был построен с нарушениями. В здании должны были поместиться сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

По данным правоохранительных органов, дом на улице Автомобилистов в селе Большое Нагаткино не соответствовал проектной документации. При этом власти муниципалитета не стали требовать, чтобы застройщик устранил нарушения. Дом был принят в эксплуатацию, сообщает 1ul.ru.

Следователи считают, что таким образом были нарушены права граждан, которые нуждаются в особой защите государства. По факту ввода дома в эксплуатацию возбуждено уголовное дело.

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