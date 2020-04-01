Бункер на период пандемии коронавируса сдают в Карелии

В Карелии сдают бункер на период пандемии коронавируса. Убежище находится в Сегежском районе. Подобное объявление появилось в одной из соцсетей.

Судя по тексту этого объявления, бункер площадью 100 кв. м можно снять за 490 тыс. рублей, или $6,5 тыс. Это отдельно стоящее здание без окон, совмещенное с гаражом. Расположен объект в лесу на окраине города.

Как отмечает ИА «Карелinform», хозяин бункера разрешает пережидать пандемию с детьми и домашними животными. Само же помещение значится как «коттедж» со всем необходимым.

1 апреля сообщалось о появлении нового тренда в сфере гостиничного бизнеса на фоне распространения заболевания. Отельеры предлагают долгосрочную аренду номера для самоизоляции. Некоторые гостиницы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга уже переходят на такой формат работы.