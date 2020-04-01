Адвокат раскритиковал рассмотрение судебных дел по WhatsApp

В современных реалиях рассмотрение дел в судах с использованием интернет-мессенджеров недопустимо, считает адвокат Олег Цуканов. По его мнению, удаленное судопроизводство существенно нарушает права участников процесса.

Так он прокомментировал «Известиями» опубликованное 1 апреля сообщение ТАСС о том, что суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел заседание по видеосвязи в WhatsApp. По информации агентства, которое ссылается на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении местного предпринимателя, кафе которого функционировало во время карантина. В качестве наказания суд запретил деятельность заведения на 45 дней.

«Даже использование видеоконференц-связи, как крайней ситуации, которая допущена в практике работы судов, в связи со значительным удалением свидетелей, невозможностью явки лиц на судебное заседание, не должно носить характер злоупотребления. Поскольку любое удаление участника процесса от зала судебного заседания, где суд непосредственно гласно и устно исследует доказательства по делу, — является действием, направленным на уменьшение прав стороны. И создает невозможность в полной мере реализации судом своих полномочий в соответствии с законом», — полагает адвокат.

Он добавил, что проведение судебных заседаний через интернет-мессенджеры не разгрузит суды. Дела с применением видеоконференц-связи следует рассматривать лишь как факультативный и дополнительный вариант судопроизводства, но ни в коем случае не основной, заключил эксперт.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. К 1 апреля на режим самоизоляции перешли более 50 регионов страны, включая Свердловскую область.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на 1 апреля число инфицированных в мире превысило 872 тыс. Жертвами заболевания стали более 43 тыс. человек, выздоровели свыше 184 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2777 человек.

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