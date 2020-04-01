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Дело возбудили после обнаружения младенца в мусорном баке в Липецке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Липецке. Мать ребенка заявила, что девочка появилась на свет мертвой.

Тело ребенка обнаружили в контейнере на проспекте Мира. В ходе экспертизы у новорожденной девочки выявили черепно-мозговую травму. Следователи установили личность матери погибшего ребенка. 31-летняя женщина в ходе допроса сообщила, что родила в ночь с 20 на 21 марта и девочка появилась на свет мертвой. Со слов подозреваемой, она не знала о беременности и, испугавшись последствий, решила избавиться от тела младенца. Новорожденная несколько дней пролежала на балконе. Когда тело начало разлагаться, липчанка выбросила его на свалку. Об этом сообщает LipetskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В ходе экспертизы будет установлена истинная причина смерти новорожденной. Матери грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В конце марта в подмосковном городе Электростали в лесополосе нашли тело новорожденного ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет.

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