Прямой эфир

В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ удаленно

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России сейчас нет технологии, которая бы позволила бы провести Единый госэкзамен (ЕГЭ) дистанционно для всех выпускников. Об этом в среду, 1 апреля, заявили в Рособрнадзоре.

Каникулы не для учителя: как школы переходят на дистанционное обучение
Изменения требуют усилий и от педагогов, и от школьников, и от их родителей

«У нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого госэкзамена на дому», — заявил врио главы ведомства Анзор Музаев. Он уточнил, что пункты сдачи ЕГЭ на дому открываются только для выпускников, которые по состоянию здоровья не могут сдавать вместе со всеми. Организовать это для всех заканчивающих школу — невозможно, сказал он во время онлайн-марафона «Домашний час», который транслировался соцсетью «ВКонтакте».

27 марта Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основого госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

коронавирус

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В мэрии Москвы назвали число лечащихся дома пациентов с коронавирусом
Более 30 жителей Белгородской области нарушили режим самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020