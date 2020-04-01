В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ удаленно

В России сейчас нет технологии, которая бы позволила бы провести Единый госэкзамен (ЕГЭ) дистанционно для всех выпускников. Об этом в среду, 1 апреля, заявили в Рособрнадзоре.

«У нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого госэкзамена на дому», — заявил врио главы ведомства Анзор Музаев. Он уточнил, что пункты сдачи ЕГЭ на дому открываются только для выпускников, которые по состоянию здоровья не могут сдавать вместе со всеми. Организовать это для всех заканчивающих школу — невозможно, сказал он во время онлайн-марафона «Домашний час», который транслировался соцсетью «ВКонтакте».

27 марта Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основого госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек.

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