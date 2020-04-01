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На Украине число заболевших коронавирусом достигло 669

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Фото: РИА Новости
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Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине достигло 669. Об этом сообщается в среду, 1 апреля, на странице минздрава страны в Facebook.

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За последние сутки было зафиксировано 120 новых случаев заражения.

Всего на Украине от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 17 человек, 10 выздоровели.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина до конца мая из-за распространения COVID-19, передает RT.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом.

Стороны договорились перенаправить €150 млн в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с инфекцией на Украине.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщает НСН. Таким образом, общее число заболевших возросло до 2777.

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