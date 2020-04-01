Оформление документов для мигрантов приостановили в Свердловской области

В связи с пандемией в Свердловской области временно прекращен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Миграционные подразделения меняют режим работы, сейчас приостановлен личный прием граждан. Обращения возможны только в случае экстренной ситуации. Получить консультации касательно миграционных вопросов возможно по телефону, пишет ТагилСити.Ру.

Как стало известно 12 марта, Европейский союз предложит мигрантам в Греции по €2 тыс., чтобы они вернулись домой. Эта сумма в пять раз выше той, которую обычно предлагают беженцам для улучшения условий их жизни. Такая мера имеет целью ослабить миграционный кризис, сложившийся на границе.