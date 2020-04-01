Более 30 жителей Белгородской области нарушили режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за коронавируса, который был введен в Белгородской области, за сутки нарушили более 30 человек. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает правительство региона на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди нарушителей 14 человек, по данным властей, находятся в розыске, а остальные привлечены к административной ответственности.

«51 человек нарушил режим самоизоляции (+32 за сутки). Приняты административные меры», — говорится в сообщении.

В регионе за последние сутки на 187 увеличилось число изолированных жителей и достигло 1909 человек.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Белгородской области зафиксировано пять. Двое из пациентов находятся в стационаре, а еще двое в самоизоляции.

Ранее в этот же день стало известно, что 29 человек за сутки нарушили режим самоизоляции из-за коронавируса в Челябинской области.

По данным оперштаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777, умерли 24 человека, вылечились — 190.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. Данные меры поддержали более 50 регионов страны, в том числе и Белгородская область.

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