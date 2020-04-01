За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

В России за сутки число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 440, таким образом, в стране в настоящее время 2777 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом в среду, 1 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За сутки выписаны по выздоровлению 69 человек, за весь период выздоровели 190. За сутки зарегистрировано семь летальных случаев. За весь период — 24», ― отмечается в сообщении.

В настоящее время инфицированные пациенты зарегистрированы в 75 субъектах Федерации, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день стало известно, что мэрия Москвы разработала мобильное приложение, позволяющее следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома.

31 марта сообщалось, что граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля начнут получать SMS-уведомления. Отмечалось, что эти данные будут передаваться профильным ведомствам, а также в рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса для «принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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