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Благоприятное прохождение паводка ожидается в Астраханской области

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В Астраханской области ожидается спокойное прохождение паводка. В регионе рассчитали сброс воды, чтобы синхронизировать его с нерестовым периодом.

Паводковый период ожидается с 8 апреля по 31 мая. Сброс воды идет раньше, чем обычно, в соответствии с графиком, который разработала межведомственная группа при Росводресурсах. Об этом сообщает «Астрахань-24». Прирост воды отслеживается ежедневно.

Заместитель председателя областного правительства Михаил Богомолов отметил, что из-за бесснежной и теплой зимы расход воды на водохранилищах был увеличен. Власти намерены не допустить сценарий 2019 года, когда из-за неправильного прогноза резкий сброс воды начался, когда рыба зашла на нерестилище. В результате большое число мальков тогда погибло. На данный момент объем попуска воды составляет 13,5 тыс. кубометров в секунду. К 8 апреля объем увеличат почти вдвое на десять дней, а затем сократят до 18 тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что в Томске определили около 30 территорий, где с началом паводка возможно затопление. Ледоход на реке Томи начнется примерно 14 апреля.

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