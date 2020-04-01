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Разработка новых месторождений может начаться в Тамбовской области

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В Тамбовской области планируют начать разработку 15 новых участков месторождений полезных ископаемых. Рабочие будут добывать песок, суглинки и торф.

Предложения по включению участков недропользования в перечень месторождений направлены в Федеральное агентство по недропользованию. В случае одобрения в регионе начнут разрабатывать девять участков месторождений песков, три участка месторождений песков и суглинков, а также месторождения торфа и кирпичных суглинков. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Всего в регионе насчитывается 83 участка недр местного значения, где можно добывать строительный песок, легкоплавкие суглинки для изготовления кирпича. На пользование недрами зарегистрировано 54 лицензии. В 2019 году добыто более 1,5 млн кубометров полезных ископаемых.

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