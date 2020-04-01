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В Подмосковье сотрудники ГАИ приняли роды в машине на трассе

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Сотрудники Госавтоинспекции приняли роды прямо в патрульном автомобиле на Минском шоссе. О этом в среду, 1 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, ранним утром взволнованный мужчина подъехал на машине к экипажу в районе 64-го км Минского шоссе и сообщил, что у его жены в салоне авто начались роды.

Стражи порядка предложили ему довезти супругу на служебном автомобиле, однако женщина сообщила, что ребенок вот-вот появится на свет. Сотрудники ДПС, вызвав скорую помощь, переложили роженицу на заднее сиденье и помогли отцу принять роды его дочери.

Позднее медики увезли мать и новорожденную девочку в наро-фоминский перинатальный центр.

Сотрудники Госавтоинспекции капитаны полиции Александр Храпов, Юрий Карташов и старший лейтенант полиции Михаил Холзинев навестили роженицу и ее ребенка после выписки из роддома. Они преподнесли им в подарок детское автокресло.

17 января сотрудники столичной Госавтоинспекции приняли роды в патрульном автомобиле в районе 26-го км Киевского шоссе.

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