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Власти Сыктывкара заменят падающий дорожный знак в центре города

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Жители Сыктывкара жалуются на дорожный знак в центре города, который постоянно падает. Речь идет о знаке, установленном возле колледжа искусств Коми.

Как говорится в одном из городских пабликов, дорожный столб то и дело падает от ветра. Местные жители предлагают властям придумать способ, как его закрепить, поскольку это небезопасно.

Между тем ИА «Комиинформ» сообщили в мэрии, что знают о проблеме. Там пообещали в ближайшее время заменить знак на стационарный, который будет изготовлен в стилистике обустройства этой части города.

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