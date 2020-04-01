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Два человека погибли в перевернувшейся машине в Самарской области

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Водитель и пассажир погибли при опрокидывании автомобиля в Самарской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла в Красноармейском районе. На трассе Самара–Волгоград–Красноармейское–Пестравка автомобиль Volkswagen выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Мужчина 1985 года рождения и его пассажир 1983 года рождения скончались.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик пострадали в результате столкновения двух машин.

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