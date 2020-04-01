В Москве разработали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

Столичные власти разработали мобильное приложение для контроля за пациентами с коронавирусом. Об этом 1 апреля заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«Ведется разработка и внутреннее тестирование мобильного приложения «Социальный мониторинг», которое необходимо для контроля соблюдения режима изоляции гражданами, у которых официально подтверждена новая коронавирусная инфекция и которые проходят лечение на дому», — передает его слова ТАСС.

Лысенко отметил, что такое приложение позволит избежать дальнейшее распространение коронавируса в городе и обеспечить безопасность граждан. Как объяснил глава департамента, после подписания пациентом информированного согласия ему выдается специальное устройство или закрытая ссылка на приложение.

Граждане, переносящие инфекцию в легкой форме, могут проходить лечение на дому. В таком случае они подписывают соглашение, в котором обязуются использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций. В будущем они будут давать обязательство по установке «Социального мониторинга», добавил Лысенко.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Также 31 марта стало известно, что граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля начнут получать SMS-уведомления. Отмечалось, что эти данные будут передаваться профильным ведомствам, а также в рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса для «принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

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