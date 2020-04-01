Прямой эфир

Супруги и их сын погибли при пожаре в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тульской области проводится проверка по факт пожара, в результате которого погибли три человека. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Пожар произошел в частном доме в поселке Пахомово. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы ликвидировать горение. На пепелище были обнаружены тела 80-летних супругов и их 60-летнего сына. Об этом сообщают «Тульские известия».

Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за замыкания проводки.

Ранее сообщалось, что в Хакасии в результате пожара погиб ребенок 2013 года рождения. Его брат 2009 года рождения госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Младенец погиб при пожаре в жилом доме в Новгородской области
Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Ижевске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020