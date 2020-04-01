Супруги и их сын погибли при пожаре в Тульской области

В Тульской области проводится проверка по факт пожара, в результате которого погибли три человека. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Пожар произошел в частном доме в поселке Пахомово. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы ликвидировать горение. На пепелище были обнаружены тела 80-летних супругов и их 60-летнего сына. Об этом сообщают «Тульские известия».

Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за замыкания проводки.

Ранее сообщалось, что в Хакасии в результате пожара погиб ребенок 2013 года рождения. Его брат 2009 года рождения госпитализирован.