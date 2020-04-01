Заключенные и персонал ФСИН сдадут тест на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 1 апреля, постановила сделать лабораторный анализ на коронавирус всем, кто находится в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и персоналу, в случае если у них появились симптомы ОРВИ.

«Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: <…> находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций ― при появлении симптомов респираторного заболевания», ― говорится в тексте постановления.

Накануне сообщалось, что из-за распространения коронавируса семь из восьми следственных изоляторов в Москве временно прекратили прием подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, запрещены посылки и передачи, также будет приостановлен вывоз заключенных на судебно-следственные действия, пишет «Газета.ру».

26 марта ФСИН заявила, что в российских тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО) не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. При этом отмечалось, что руководством ФСИН было принято решение о создании оперативного штаба ведомства, задачей которого будет координация действий всех подразделений уголовно-исполнительной системы (УИС). Также будут созданы региональные штабы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

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