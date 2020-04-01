Прокурор Москвы потребовал от аптек и магазинов ввести зонирование для посетителей

Прокурор города Москвы Денис Попов потребовал от глав 14 аптечных и продуктовых сетей ввести дистанционное зонирование для посетителей. Такую информацию распространила в среду, 1 апреля, пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что в ходе мониторинга исполнения продуктовыми ритейлерами и аптечными сетями противоэпидемических мероприятий прокуратура выявила нарушения несколькими сетевыми торговыми и аптечными предприятиями требований социального дистанцирования, введенных указом мэра Москвы Сергея Собянина.

«В этой связи прокурор города Москвы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Мониторинг за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности на всех торговых и аптечных объектах поручено обеспечивать межрайонным прокурорам и прокурорам административных округов. В случае наличия нарушений они вправе принимать срочные меры по их устранению.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор поручил россиянам соблюдать межличностную дистанцию не менее 1 м. Граждане должны соблюдать эти правила везде, кроме такси.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать безопасную дистанцию в 1,5–2 м на фоне распространения коронавируса.

В этот же день власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки.

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