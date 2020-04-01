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Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В апреле 2020 года «Почта России» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в отделениях.

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В компании отметили, что только 8% россиян, которые получали пенсионные выплаты, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.

«В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Лишь 8% получающих пенсии клиентов «Почты России» до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется — почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты», — сообщила ТАСС пресс-служба компании в среду, 1 апреля.

29 марта стало известно, что «Почта России» и органы соцзащиты населения запустили проект в Ульяновской области, благодаря которому пенсионерам товары первой необходимости принесут домой почтальоны. Уже задействовано больше тысячи сотрудников почты.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19.

коронавирус

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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