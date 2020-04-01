В Москве с парковки украли электромонтажное оборудование

Полиция возбудила уголовное дело о краже электромонтажного оборудования на сумму около 4 млн рублей. Об этом 1 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе Северное Тушино. Неизвестные прошли на территорию подземного паркинга строящегося дома, сорвав навесной замок. После этого они проникли в кладовку, откуда тайно похитили электромонтажные приводы клапана дымоудаления в количестве 144 штук. Уголовное дело возбуждено по статье о крае в особо крупном размере.

Ранее 1 апреля сообщалось, что в Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на офис кредитной организации: с извинениями он похитил 300 тыс. рублей, а потом сказал, что потерял их. Возбуждено уголовное дело о разбое. Задержанного заключили под стражу.