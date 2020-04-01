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СК возбудил дело после убийства семьи из трех человек в Красноярске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек в краевом центре. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 1 апреля.

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Дело расследуется по ч. 2 статьи 105 УК (убийство). По информации следствия, тела трех человек были обнаружены 30 марта родственницей погибших.

Женщина пришла в квартиру в доме № 103 по улице Щорса, где нашла тела 47-летней хозяйки, ее девятилетней дочери и 77-летнего отца с ножевыми ранениями. «Погибшая семья характеризуется положительно», — отметили следователи.

Следствие обращается с просьбой к людям, обладающим значимой информацией о контактах погибших, и местным жителям, которые могли видеть подозрительных лиц около дома, обратиться в ГСУ СК России.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и двоих ее детей в Республике Марий Эл. Тела 31-летней женщины, ее 14-летнего сына и 11-летней дочери обнаружила их родственница.

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