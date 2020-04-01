К лету в России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России вырастут на 7–12%, об этом рассказали эксперты торгово-промышленной палаты. Изменения потребители почувствуют ближе к лету. Больше всего подорожают сыр, масло и кефир. Причина повышения стоимости — валютные колебания. Производство товаров зависит от импорта. Например, половину закупают в Германии. Часть оборудования и запчастей поступает из стран ЕС и США, это касается и дезинфицирующих средств — они на 90% импортные. При этом в Минсельхозе серьезного подорожания продукции не ждут.