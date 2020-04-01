СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки). Об этом в среду, 1 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, с учетом требований Минздрава и Роспотребнадзора Вишневский был обследован, и у него взят тест на наличие коронавируса (Covid-19). Обвинение предъявлено с учетом отрицательного результата, сказала Петренко.

«По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и другим ее соучастникам», — объяснила она. Это дало возможность Вишневскому реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение ранее утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Всё это предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

После пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Предприниматель продолжил свой строительный бизнес в Испании, приобрел дорогостоящее имущество. Следствие в целях возмещения причиненного ущерба арестовало имущество бизнесмена и его матери. Меры приняты к домам, квартирам, земельным участкам в России и Испании.

Ранее в марте Польша передала Вишневского России.

Пожар в «Зимней вишне», жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети, произошел 25 марта 2018 года. Возгорание случилось из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей поспособствовали нарушения требований пожарной безопасности.