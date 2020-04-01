Прямой эфир
Сюжет:

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

0
Фото: СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки). Об этом в среду, 1 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Мертворожденный проект: «Зимняя вишня» была обречена на гибель в огне
Почему нельзя строить торговые центры в промпомещениях

По ее словам, с учетом требований Минздрава и Роспотребнадзора Вишневский был обследован, и у него взят тест на наличие коронавируса (Covid-19). Обвинение предъявлено с учетом отрицательного результата, сказала Петренко.

«По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и другим ее соучастникам», — объяснила она. Это дало возможность Вишневскому реконструировать торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение ранее утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Всё это предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

После пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Предприниматель продолжил свой строительный бизнес в Испании, приобрел дорогостоящее имущество. Следствие в целях возмещения причиненного ущерба арестовало имущество бизнесмена и его матери. Меры приняты к домам, квартирам, земельным участкам в России и Испании.

Ранее в марте Польша передала Вишневского России.

Пожар в «Зимней вишне», жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети, произошел 25 марта 2018 года. Возгорание случилось из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей поспособствовали нарушения требований пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС рассказали о 270 тыс. обнаруженных в торговых центрах нарушений
Генпрокуратура направила в суд новое дело в связи с пожаром в «Зимней вишне»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020